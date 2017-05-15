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Россияне за дружбу с Турцией Данные опроса

 

Уровень негатива по отношению к Турции в российском обществе снизился, уже половина россиян поддерживают курс на восстановление двусторонних контактов во всех сферах, сообщает Интерфакс со ссылкой на ВЦИОМ.

Так, если в начале 2016 года 47% россиян характеризовали российско-турецкие отношения как напряженные, 23% - как враждебные, то сегодня соответствующие ответы дают 24% и 4%, еще 21% называет двусторонние контакты прохладными.

Каждый четвертый (24%) оценивает ситуацию нейтрально, 19% называют отношения "добрососедскими, дружескими, довольно теплыми", показал всероссийский телефонный опрос, проведенный 27-28 апреля среди 1200 респондентов.

Прогресс отношений между РФ и Турцией, по оценкам 31% россиян, очевиден (в феврале 2016 года с этим соглашались лишь 6%). Об усилении напряженности говорят 13% против 49% год назад. Почти каждый второй (48%) полагает, что ситуация не меняется.

"Несмотря на сохранение довольно высокой доли негативных оценок, перелом в общественном сознании произошел: уже 49% россиян согласны с тем, что даже при наличии противоречий России следует поддерживать и развивать сотрудничество с Турцией - в начале 2016 года этой позиции придерживались 19%", - отмечают социологи.

Одновременно с 35% до 12% сократилась доля радикально настроенных респондентов, считающих, что России следует придерживаться политики изоляции по отношению к Турции. Также менее популярен стал вариант политического противодействия при поддержании экономических и социальных отношений (с 33% до 26%).

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