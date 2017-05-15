В Турции обезвредили 52 террориста

По итогам контртеррористических операций в Турции за последнюю неделю были обезврежены 52 террориста, говорится в понедельник в сообщении МВД Турции.

Отмечается, что 8-15 мая турецкие силовые структуры провели 483 спецоперации по борьбе с терроризмом.

В ходе этих операций задержаны 118 человек, подозреваемых в членстве в террористических организациях. Двое задержанных - иностранные граждане.

В рамках антитеррористических операций изъято 170 единиц огнестрельного оружия, 2,071 тонны взрывчатых веществ, 60 ручных гранат и более 133 тысяч патронов и других боеприпасов.

Вместе с тем в рамках операций по борьбе с наркоторговлей за прошлую неделю было изъято две тонны марихуаны, 308 килограммов кокаина, 29 килограммов героина, килограмм метамфетамина, 65 тысяч штук таблеток с наркотическими и психотропными веществами.

Согласно данным МВД, в общей сложности изъятые наркотические вещества оцениваются в 73 миллиона турецких лир.