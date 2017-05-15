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Испания усиливает давление на власти Венесуэлы

 

Испания усиливает давление на власти Венесуэлы, где с начала апреля продолжаются массовые протесты, однако введение санкций маловероятно, поскольку от них будут страдать граждане этой страны, заявил глава испанского МИД Альфонсо Дастис.

"Мы усиливаем давление на Венесуэлу, но что касается санкций — они коснутся народа Венесуэлы, который и так в настоящий момент страдает", — заявил Дастис после приезда на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе.

Глава испанского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, что "обе стороны в сложившейся ситуации как можно быстрее придут к соглашению и выходу из сложившейся ситуации".

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить Конституцию. Общее число погибших за этот период, по разным оценкам, колеблется от 39 до 46 человек.

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