Подписаться на уведомления
 

25-е золото Азербайджана на Исламиаде фото; обновлено 14:06

Автор: Отдел спорта 

Екатерина Тишкова завоевала для Азербайджана еще одну медаль, став серебряным призером в соревнованиях на разновысоких брусьях.

*    *     *

Еще две медали в финалах по спортивной гимнастике для Азербайджана завоевали Марина Некрасова (серебро) и Тимур Байрамов (бронза).

Некрасова стала призером в опорном прыжке. Здесь победу одержала Оксана Чусовитина из Узбекистана. Бронза досталась Рифде Ирфаналутхфи из Индонезии.

Байрамов занял 3-е место в финале на параллельных брусьях. Он уступил Ферхату Ариджану (Турция) и Хилалу Метиджи (Алжир).

*    *     *

В третий день Игр исламской солидарности первое золото Азербайджану принес гимнаст Мурад Агарзаев. Он победил в финале вольных упражнений. Серебро у алжирца Ахмеда Аниса Мауджа, бронзу выиграл Ахмет Ондер из Турции.

Мурад Агарзаев завоевал для Азербайджана 25-ю золотую медаль на нынешней Исламиаде.

1048 просмотров


Старости
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве
Российский политолог обвинил московских армян в хулиганстве эксклюзив
Наша погода
Сегодня 23° / 14°
16 Май 19° / 13°
17 Май 19° / 12°
18 Май 21° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8609 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Роухани: «Против Ирана снова могут ввести санкции»
Из музея в Лионе похищена корона за миллион евро фото
Турция запретила немецким депутатам посетить базу Инджирлик
Межбанк о судьбе своих «дочек» в России и Грузии
Синоптики обещают дождь
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан Наша реакция
Музыкант из США поджег себя во время онлайн-трансляции Видео
Конгресс Филиппин отказался объявить импичмент Дутерте
Эрдоган отправился к Трампу
25-е золото Азербайджана на Исламиаде фото; обновлено 14:06
Испания усиливает давление на власти Венесуэлы
В Турции на авиабазе предотвращен теракт
В Турции обезвредили 52 террориста
Россияне за дружбу с Турцией Данные опроса
Межбанк проводит обновление истекших пенсионных карт
В СГБ начато дело по «списку агентов» Эльдара Махмудова
Сотрудник МИД России убил жену, дочь и покончил с собой видео
В Джалилабаде у женщины изъят пистолет
Флаг «НКР» на улицах Москвы. России сказать нечего взгляд из Москвы
Туркменбаши арестовал генпрокурора и наказал силовиков За провал олимпиады
Вова Вартанов: «Армения похожа на обезглавленную лягушку»
Боевики ИГ разрушили античные статуи на Евфрате
Саргсян отправился на переговоры в Катар
Крупнейшие города Кот-д'Ивуара превратились в арену боевых действий
У жительницы Баку украли 30 попугаев
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться