Екатерина Тишкова завоевала для Азербайджана еще одну медаль, став серебряным призером в соревнованиях на разновысоких брусьях.

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Еще две медали в финалах по спортивной гимнастике для Азербайджана завоевали Марина Некрасова (серебро) и Тимур Байрамов (бронза).

Некрасова стала призером в опорном прыжке. Здесь победу одержала Оксана Чусовитина из Узбекистана. Бронза досталась Рифде Ирфаналутхфи из Индонезии.

Байрамов занял 3-е место в финале на параллельных брусьях. Он уступил Ферхату Ариджану (Турция) и Хилалу Метиджи (Алжир).

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В третий день Игр исламской солидарности первое золото Азербайджану принес гимнаст Мурад Агарзаев. Он победил в финале вольных упражнений. Серебро у алжирца Ахмеда Аниса Мауджа, бронзу выиграл Ахмет Ондер из Турции.

Мурад Агарзаев завоевал для Азербайджана 25-ю золотую медаль на нынешней Исламиаде.