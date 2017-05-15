Эрдоган отправился к Трампу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел из Пекина в Вашингтон в 09:25 по турецкому времени.
Как передает агентство Анадолу, 16 мая глава турецкого государства проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
В международном аэропорту Пекина Эрдогана провожали посол Турции в Китае Али Мурат Эрсой и другие официальные лица.
В ходе визита в США президента Турции сопровождают супруга Эмине Эрдоган, министр юстиции Бекир Боздаг, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак и министр национальной обороны Фикри Ишык.
Встреча Эрдогана и Трампа пройдет в формате один на один и в расширенном составе.