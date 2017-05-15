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Конгресс Филиппин отказался объявить импичмент Дутерте

 

Комитет филиппинского конгресса отклонил предложение об импичменте президента страны Родриго Дутерте.

Члены комитета юстиции единогласно высказались против жалобы на президента, поданной оппозиционным политиком Гари Алехано.

Алехано обвинял Дутерте в злоупотреблении властными полномочиями, одобрении внесудебных убийств потребителей и торговцев наркотиками, неспособности обеспечить безопасность морских границ страны.

Возглавив страну в 2016 году, Дутерте пообещал искоренить наркобизнес и коррупцию в стране, принеся в жертву - в случае необходимости - миллионы жизней. В декабре прошлого года он признался, что лично убил трех наркоторговцев.

Заявления Дутерте неоднократно становились объектом критики со стороны международных правозащитных организаций и других стран. Сам президент на эти обвинения реагирует весьма резко, не останавливаясь перед прямыми оскорблениями в адрес правозащитников, зарубежных лидеров и даже Папы Римского.

Крмое того, Дутерте однажды сравнил себя с Гитлером, а свою борьбу с наркоторговцами - с Холокостом, что также вызвало скандал. С резким осуждением этих слов помимо прочих выступила Германия. Несмотря на все это, Дутерте у себя на родине остается очень популярным политиком.

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