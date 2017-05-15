Основатель первого в Армении разведывательно-диверсионного отряда Вова Вартанов стал сегодня возмутителем спокойствия в Армении. Причем настолько, что армянские СМИ вынуждены были удалить неосторожно опубликованные заявления Вартанова.

Армянский диверсант предложил Армении сотрудничать с ИГИЛ в деле «ослабления и ликвидации Азербайджана». При этом, по замыслу Вартанова, ИГИЛ не будет зарегистрированным на бумаге союзником, но будет делать приятные для армян дела. Какие это «приятные» дела, догадаться несложно: убийства, теракты, насилие в отношении азербайджанцев.

Между тем помнится, как в прошлом году, после апрельской эскалации конфликта, армянская сторона огульно обвиняла Азербайджан в сотрудничестве с ИГИЛ. А сейчас выясняется, что именно Армения готова взять террористов в союзники, что, впрочем, не новость.

Кстати, Вова Вартанов договорился еще и до того, что привел в качестве примера для Армении опыт Гитлера. Он предложил готовить армянское общество к атаке, готовить армию.

«99% учений должны проводиться на похожей на азербайджанскую территории, нужно учить языки, готовиться работать на их территории. Когда общество будет готово, они будут тише себя вести», - заявил Вартанов.

В качестве «успешного» примера агрессии он вновь привел опыт Гитлера, получившего без труда Чехословакию и Австрию. Вот и получается, что армянское общество равняется на Гитлера, а союзником в Армении видят «Исламское государство», ведь в борьбе с Азербайджаном все средства хороши.