Синоптики обещают дождь

В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник будет преобладать облачная погода, временами прогнозируется дождь, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Вечером в некоторых местах полуострова ожидается сильный грозовой дождь, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-14, днем 18-21 градус тепла, в Баку ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится от 756 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.
В районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами сильные, возможен град. Западный ветер местами будет усиливаться.
Ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.
До второй половины среды на территории Азербайджана установится нестабильная погода, временами ожидаются грозовые дожди, местами сильные, возможен град, сильный западный ветер. В реках поднимется уровень воды. Возможен разлив некоторых горных рек.