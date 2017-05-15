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Синоптики обещают дождь

 

В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник будет преобладать облачная погода, временами прогнозируется дождь, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Вечером в некоторых местах полуострова ожидается сильный грозовой дождь, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-14, днем 18-21 градус тепла, в Баку ночью 12-14, днем 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 756 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами сильные, возможен град. Западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

До второй половины среды на территории Азербайджана установится нестабильная погода, временами ожидаются грозовые дожди, местами сильные, возможен град, сильный западный ветер. В реках поднимется уровень воды. Возможен разлив некоторых горных рек.

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