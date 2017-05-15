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Межбанк о судьбе своих «дочек» в России и Грузии

 

Процесс реструктуризации внешних обязательств Международного банка Азербайджана не затронет деятельности дочерних структур банка - «МБА-Москва» и «МБА-Грузия».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Межбанка, вышеуказанные дочерние организации не имеют внешних обязательств. Эти банки осуществляют свою деятельность на основе лицензий, выданных со стороны российского и грузинского правительств, и отвечают всем нормативам, установленным центральными банками этих стран. Адекватность финансовых позиций дочерних банков в разы превышает нормативные требования, установленные ЦБ России и Грузии.

В сообщении говорится, что в настоящее время и «МБА-Москва», и «МБА-Грузия», будучи универсальными банками, являются одними из ведущих кредитно-финансовых учреждений этих стран. В октябре 2016 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной и национальной валюте «МБА-Москва» с «В3» до «В2». Оценка кредитоспособности (BCA) банка была повышена с «В3» до «В2».

Как «МБА-Москва», так и «МБА-Грузия» успешно выполняют свои обязательства перед клиентами, при этом поддерживая долгосрочную деловую репутацию на финансовых рынках России и Грузии. Мероприятия с целью организации деятельности дочерних банков в соответствии с современными требованиями продолжаются согласно стратегическому плану развития.

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