Турция запретила немецким депутатам посетить базу Инджирлик

Турецкие власти отказали группе депутатов Бундестага в посещении немецких военных, расквартированных на авиабазе Инджирлик. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на депутатов, входящих в комитет Бундестага по обороне, передает ТАСС.

С Инджирлика Бундесвер осуществляет вылеты разведывательных самолетов в рамках операции западной коалиции по борьбе с «Исламским государством».

Ранее аналогичный запрет турецкие власти вводили после того, как Бундестаг летом 2016 года принял резолюцию с осуждением «геноцида армян» в Османской империи.