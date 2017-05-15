Роухани: «Против Ирана снова могут ввести санкции»

В случае победы на президентских выборах в Иране сторонников жесткой линии санкции против страны вернутся, сказал президент Ирана Хасан Роухани, выступая в понедельник перед своими сторонниками в городе Тебриз, сообщает IRNA.

По словам Роухани, если его конкуренты из политического блока консерваторов выиграют предстоящие президентские выборы, Запад вновь введет санкции против Ирана.

19 мая 2017 года в Иране состоятся 12-е президентские и пятые выборы в городские и сельские советы, а также парламентские выборы по некоторым избирательным округам.

На пост президента претендуют Ибрахим Раиси, хранитель святыни Имама Резы, вице-президент Ирана Исхак Джахангири, мэр Тегерана Мохаммад Бакер Галибаф, бывший министр культуры и исламского руководства Мустафа Мирсалим, бывший вице-президент Мустафа Хашеми Таба, а также действующий президент Хасан Роухани.