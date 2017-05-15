Путин: «Россия не поставляет оружие курдам»

Россия считает себя вправе поддерживать рабочие контакты с курдскими подразделениями в Сирии, так как они борются с террористами, однако оружие курдам Москва не поставляет. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, комментируя сообщения о контактах российских специалистов с сирийскими курдами, передает ТАСС.

«Поскольку курдский фактор является реальным фактором в ситуации в Сирии и курдские боевые формирования принимают участие в боевых операциях против «Исламского государства» и являются одними из наиболее боеспособных подразделений, то мы считаем себя вправе поддерживать с ними рабочие контакты, хотя бы для того, чтобы избегать возможных столкновений и ситуаций, которые могли бы создавать угрозы для наших военнослужащих», — сказал российский лидер.

При этом он отметил, что Россия не поставляет вооружение сирийским курдам.