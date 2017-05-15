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Казахстан уверен, что Межбанк Азербайджана вернет деньги эксклюзив

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

Проблемы Международного банка Азербайджана давно перестали быть головной болью лишь Азербайджана, ведь у МБА есть зарубежные инвесторы и кредиторы. К примеру, казахстанские. Так, Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) Казахстана вложил в азербайджанский банк около 220 миллионов долларов, и у многих экспертов в этой стране возникли сомнения в том, удастся ли вернуть эти средства. Однако ведущий казахстанский экономист, советник председателя Национального банка Республики Казахстан Айдархан Кусаинов уверен, что угрозы нет. Об этом он заявил в беседе с haqqin.az.

Айдархан Кусаинов

Кусаинов подтвердил, что ЕНПФ Казахстана вложил в МБА порядка 220 миллионов долларов. «У меня нет опасений того, что деньги ЕНПФ пропадут. Предложен план, согласно которому правительство Азербайджана будет всерьез заниматься этой проблемой. По-видимому, реструктуризация будет мягкой, по номинальной стоимости. Это подтверждает и поведение рынков. На всех биржах облигации Международного банка упали до дефолта, но затем отыграли обратно свою стоимость», - отмечает Кусаинов.

Советник председателя Национального банка Казахстана считает, что на рынке есть ощущение того, что все будет нормально, без особых потрясений. По его словам, азербайджанское правительство уже вложило в спасение Межбанка 7,5 миллиарда долларов, выкуплены токсичные активы МБА, увеличена капитализация банка.

«Посмотрите на котировки: когда у МБА был инвестиционный рейтинг, но цена на нефть упала, то облигации сильно подешевели, до 80% от номинала. Думаю, тогда были попытки вывести средства из МБА. Но если цена на нефть низкая, то гораздо правильнее было удерживать портфель. Все понимали, что цена 28-30 долларов за баррель не вечная. И эта стратегия в какой-то степени себя оправдала», - отмечает Кусаинов.

По его словам, в феврале-марте 2016 года за долговые обязательства Международного банка давали 80% от номинала, а к началу 2017 года они торговались практически по номиналу. «Нефтяная страна, нефть упала, инвесторы могут запаниковать. Этот момент нужно было переждать спокойно. Кроме того, выход из долга - это всегда достаточно сложно, ведь нужен какой-то покупатель», - говорит экономист.

По его словам, опасений нет не только в Казахстане. «То, что мы видим на рынках, котировки облигаций МБА, все это показывает, что у инвесторов есть уверенность, что деньги будут возвращены в полном объеме».

Рассказал Кусаинов и о том, почему Казахстан инвестировал в Международный банк Азербайджана. По его словам, в 2014 году, когда собственно, ЕНПФ и вложил средства в МБА, рейтинг банка был инвестиционным, в июне 2015 года он был подтвержден с прогнозом – стабильный. Снижение рейтинга произошло сравнительно недавно – в феврале 2017 года.

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