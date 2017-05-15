В Грузии глава Госаудита избит главным прокурором республики. Правда, бывшим – Отаром Парцхаладзе. Об этом поставил в известность прокуратуру Тбилиси сам пострадавший – глава Госаудита Грузии Лаша Тордия.

По словам Тордия, экс-прокурор напал на него в ночном клубе «Эль центро», этот инцидент стал сегодня главной темой СМИ и серии брифингов оппозиции. Возмущенные политики требуют создания специальной парламентской комиссии.

В то же время следователи попробовали допросить находящегося в больнице руководителя Госаудита.

«Страна, в которой бывший главный прокурор устраивает физическую расправу над начальником Госаудита, и делает это прилюдно, такая страна уже не является государством» - таков вывод совместного заявления оппозиционных партий.

Ситуацию вокруг скандального инцидента еще более накалило сообщение о том, что финансовая полиция изъяла и уничтожила все записи видеокамер наблюдения, установленных в ночном клубе. Это стало возможным ввиду того, что Отар Парцхаладзе лишь формально является экс-главным прокурорам. В действительности он по-прежнему контролирует силовые структуры страны. И все это объясняется его близостью к фактическому правителю Грузии Бидзине Иванишвили.

Пока суть да дело, МВД Грузии сообщило сегодня о начале расследования инцидента с Тордия по статье 126 УК Грузии, предусматривающей ответственность за систематические побои или насилие, причинившие потерпевшему физические или психические страдания. То и другое наличествует в состоянии избитого главы Госаудита в полной мере. Однако дознание пришлось прервать ввиду ухудшения состояния здоровья последнего. Следователи обещают продолжить соответствующие мероприятия, «если потерпевший сможет дать показание».