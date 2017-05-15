Путин прокомментировал «Евровидение»

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, ответил на вопрос про песенный конкурс «Евровидение», который проходил в Киеве, передает корреспондент Газеты.Ru.

«Те, кто хотел посмотреть конкурс, всегда могли сделать это в интернете», — сказал Путин, комментируя отказ российских телеканалов от трансляции.

Говоря от отказе представителя России от участия в конкурсе, Путин отметил: «Думаю, что поступили правильно».

«Киевские власти не способны проводить мероприятия подобного рода», — сказал Путин.