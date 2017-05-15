Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы Инджирлик в Турции в соседние страны, например, Иорданию, заявила журналистам в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Это затруднительно. И мы дали это понять по различным каналам. Мы продолжим переговоры, но параллельно будем смотреть за тем, как реализовать то, что уже заложено в этот мандат, потому что у нас уже были затруднения с визитами. Это означает – искать альтернативы для Инджирлика, возможной альтернативой, например, среди других является Иордания", — сказала Меркель.

Ранее официальный представитель немецкого министерства Мартин Шефер заявил, что Турция проинформировала МИД ФРГ за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу Инджирлик о невозможности поездки.

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Глава оборонного комитета Бундестага Вольфганг Хельмих считает необходимым вывести расквартированные в Турции подразделения Бундесвера из республики после того, как турецкие власти отказали немецким парламентариям в посещении авиабазы Инджирлик, где проходят службу около 250 военных, передает ТАСС.

"Мы не позволим себя шантажировать. Поэтому начало обсуждения вывода и перебазирования военных является правильным шагом", - сказал политик, слова которого приводит агентство DPA.

Как заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, если Анкара не пересмотрит свое решение, Кабмин Германии рассмотрит возможность размещения Бундесвера в других странах региона.

С Инджирлика Бундесвер осуществляет вылеты разведывательных самолетов в рамках операции западной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".