В Сабунчинском районном суде продолжается судебный процесс по делу генерала расформированного МНБ Акифа Човдарова и трех его бывших подчиненных.

Как сообщает из зала суда собственный корреспондент haqqin.az, на этом заседании вновь отсутствовал Джавид Рзазаде - адвокат обвиняемого Салима Муслимова. Напомним, адвокат проходит курс лечения после операции, из-за чего было отложено уже несколько заседаний.

Между судьей и другими участниками процесса разгорелась дискуссия - продолжать процесс без защитника или сделать паузу и дождаться его. Судья Габиб Гасанов дал слово пожелавшему высказаться по этому поводу гособвинителю Вугару Гулиеву.

Как утверждал В.Гулиев, в Уголовно-процессуальном кодексе говорится, что, если адвокат не принимает участия в заседаниях суда более 10 дней, обвиняемый должен нанять себе нового адвоката либо защитника предоставляет государство.

«К тому же в эпизодах, которые должны сегодня рассматриваться, против подсудимого Салима Муслимова обвинений не выдвигалось. Поэтому считаю, что заседание суда может быть продолжено», - заявил прокурор.

С ним категорически не согласился адвокат Акифа Човдарова Камандар Насибов, полагающий, что, поскольку следствие назвало участниками организованной преступной группировки всех трех обвиняемых, все озвученное в суде касается каждого из них.

Адвокат прямым текстом заявил, что если гособвинитель собирается продолжить заседание суда, то из обвинительных документов следует убрать формулировку «организованная преступная группировка».

По словам Камандара Насибова, на то, чтобы новый адвокат ознакомился с материалами уголовного дела, нужно несколько недель, что, соответственно, еще больше затянет судебный процесс. С ним полностью согласились защитники других обвиняемых.

Взяв слово, обвиняемый Салим Муслимов призвал всех присутствующих уважительно относиться друг к другу.

«Мой адвокат прооперирован и в ближайшее время будет проходить курс реабилитации. С этим может столкнуться каждый, поэтому давайте с уважением относиться друг к другу», - сказал Салим Муслимов.

Под конец заседания слово было предоставлено генералу Акифу Човдарову.

«Не могу понять одну вещь. Как это получается, что в СМИ публикуются материалы с заседания суда, которое проходит в закрытом режиме? Я здесь буду называть имена, и если они попадут в СМИ, то начнется большой переполох. Дошло до того, что в СМИ обнародуются имена агентов. Как следствие могло допустить, что открыто публикуется засекреченная информация? Все сейчас говорят об Эльчине Бехбудове. А между прочим, Эльчин принес государству немало пользы», - сказал Акиф Човдаров.

Судья Габиб Гасанов объявил, что следующее заседание суда состоится 24 мая.