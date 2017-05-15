Подписаться на уведомления
 

Акиф Човдаров: «Если начну называть имена, то начнется такой переполох…» haqqin.az из зала суда

Автор: Отдел криминальных расследований 

В Сабунчинском районном суде продолжается судебный процесс по делу генерала расформированного МНБ Акифа Човдарова и трех его бывших подчиненных.

Как сообщает из зала суда собственный корреспондент haqqin.az, на этом заседании вновь отсутствовал Джавид Рзазаде - адвокат обвиняемого Салима Муслимова. Напомним, адвокат проходит курс лечения после операции, из-за чего было отложено уже несколько заседаний.

Между судьей и другими участниками процесса разгорелась дискуссия - продолжать процесс без защитника или сделать паузу и дождаться его. Судья Габиб Гасанов дал слово пожелавшему высказаться по этому поводу гособвинителю Вугару Гулиеву.

Как утверждал В.Гулиев, в Уголовно-процессуальном кодексе говорится, что, если адвокат не принимает участия в заседаниях суда более 10 дней, обвиняемый должен нанять себе нового адвоката либо защитника предоставляет государство.

«К тому же в эпизодах, которые должны сегодня рассматриваться, против подсудимого Салима Муслимова обвинений не выдвигалось. Поэтому считаю, что заседание суда может быть продолжено», - заявил прокурор.

С ним категорически не согласился адвокат Акифа Човдарова Камандар Насибов, полагающий, что, поскольку следствие назвало участниками организованной преступной группировки всех трех обвиняемых, все озвученное в суде касается каждого из них.

Адвокат прямым текстом заявил, что если гособвинитель собирается продолжить заседание суда, то из обвинительных документов следует убрать формулировку «организованная преступная группировка».

По словам Камандара Насибова, на то, чтобы новый адвокат ознакомился с материалами уголовного дела, нужно несколько недель, что, соответственно, еще больше затянет судебный процесс. С ним полностью согласились защитники других обвиняемых.

Взяв слово, обвиняемый Салим Муслимов призвал всех присутствующих уважительно относиться друг к другу.

«Мой адвокат прооперирован и в ближайшее время будет проходить курс реабилитации. С этим может столкнуться каждый, поэтому давайте с уважением относиться друг к другу», - сказал Салим Муслимов.

Акиф Човдаров

Под конец заседания слово было предоставлено генералу Акифу Човдарову.

«Не могу понять одну вещь. Как это получается, что в СМИ публикуются материалы с заседания суда, которое проходит в закрытом режиме? Я здесь буду называть имена, и если они попадут в СМИ, то начнется большой переполох. Дошло до того, что в СМИ обнародуются имена агентов. Как следствие могло допустить, что открыто публикуется засекреченная информация? Все сейчас говорят об Эльчине Бехбудове. А между прочим, Эльчин принес государству немало пользы», - сказал Акиф Човдаров.

Судья Габиб Гасанов объявил, что следующее заседание суда состоится 24 мая.

2163 просмотров


Старости
Вова Вартанов: «Армения похожа на обезглавленную лягушку»
Вова Вартанов: «Армения похожа на обезглавленную лягушку»
Наша погода
Сегодня 23° / 14°
16 Май 19° / 13°
17 Май 19° / 12°
18 Май 21° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8609 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Почему в Баку остановили миллиардный проект?
Мэр Тегерана поддержал соперника Роухани
Марин Ле Пен вернулась на пост главы партии
Взрыв в баварском Эльтманне
Акиф Човдаров: «Если начну называть имена, то начнется такой переполох…» haqqin.az из зала суда
Руслан Лунев стал трехкратным победителем Исламиады 27-е золото Азербайджана
Германия выводит войска из Турции обновлено
Путин прокомментировал «Евровидение»
Драка в ночном клубе: прокурор избил главу Госаудита Haqqin.az из Тбилиси
Казахстан уверен, что Межбанк Азербайджана вернет деньги эксклюзив
Путин: «Россия не поставляет оружие курдам»
Пять медалей Азербайджана в спортивной гимнастике haqqin.az с полей Исламиады; обновлено
Путин заявил о недопустимости расширения клуба ядерных держав
26-е золото Азербайджану принесла штангистка Haqqin.az c полей Исламиады; фото
Роухани: «Против Ирана снова могут ввести санкции»
Из музея в Лионе похищена корона за миллион евро фото
Турция запретила немецким депутатам посетить базу Инджирлик
Межбанк о судьбе своих «дочек» в России и Грузии
Синоптики обещают дождь
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан Наша реакция
Музыкант из США поджег себя во время онлайн-трансляции Видео
Конгресс Филиппин отказался объявить импичмент Дутерте
Эрдоган отправился к Трампу
Испания усиливает давление на власти Венесуэлы
В Турции на авиабазе предотвращен теракт
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться