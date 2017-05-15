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Взрыв в баварском Эльтманне

 

В баварском городе Эльтманн произошел взрыв на заводе автозапчастей, передает Bild. Известно о нескольких пострадавших, в том числе в тяжелом состоянии.

На месте работают полиция, пожарные и спасательные службы.

Другие подробности уточняются.

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