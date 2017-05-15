Взрыв в баварском Эльтманне

В баварском городе Эльтманн произошел взрыв на заводе автозапчастей, передает Bild. Известно о нескольких пострадавших, в том числе в тяжелом состоянии.
На месте работают полиция, пожарные и спасательные службы.
Другие подробности уточняются.
В баварском городе Эльтманн произошел взрыв на заводе автозапчастей, передает Bild. Известно о нескольких пострадавших, в том числе в тяжелом состоянии.
На месте работают полиция, пожарные и спасательные службы.
Другие подробности уточняются.
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