Мэр Тегерана поддержал соперника Роухани

Мэр Тегерана Мохаммад Галибаф заявил о выходе из гонки за пост президента Ирана и поддержал кандидатуру аятоллы Ибрахима Раиси.

Заявление кандидата появилось после заседания Народного фронта сил исламской революции, к которому принадлежат Галибаф и Раиси. Народный фронт мог выдвинуть лишь одного кандидата, и выбор пал в пользу Раиси.

"Я принял это решение ради сохранения единства Национального фронта сил исламской революции. Я призываю всех сторонников фронта помочь победе… аятоллы Ибрахима Раиси ради проведения изменений в стране и поддержки экономики", — говорится в заявлении Галибафа, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Таким образом, число кандидатов сократилось до пяти, среди которых действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси и вице-президент ИРИ Исхак Джахангири.