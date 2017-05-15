Мужская сборная Азербайджана по дзюдо завоевала золото.
В финале наша команда победила Алжир. Решающую победу нашей команде принес супертяжеловес Ушанги Кокаури.
За финальными поединками с трибуны наблюдали президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
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Сегодня в соревнованиях по дзюдо на Играх исламской солидарности проходят командные соревнования.
Женская сборная Азербайджана уступила в финале Турции и стала серебряным призером.
Мужская сборная Азербайджана встретится в финале с Алжиром.
Напомним, за два дня личных соревнований азербайджанские дзюдоисты завоевали 24 медали - 10 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовые.