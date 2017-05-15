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Кому и сколько должен Межбанк фото

 

Стал известен состав реструктурируемого долга Международного банка Азербайджана (МБА) на общую сумму 3 337 105 084 доллара США, сообщает Report со ссылкой на сайт МБА.

В список вошли задолженности в долларах и евро 18 различным кредиторам со сроком погашения в 2017-2025 годах. Среди них крупнейшими являются ГНФАР (1 млрд долларов), продовольственная компания Cargill (714,964 млн долларов), Citibank (синдицированный кредит и эмиссия евробондов на 705 млн долларов), швейцарский банк Credit Suisse AG (синдицированный кредит на 283,967 млн долларов) и британская компания Emerald (250 млн долларов).

В 2017 году МБА должен погасить задолженность в размере 1 290,763 млн долларов и 28 679,4 тыс. евро. Из них 500 млн долларов – депозиты ГНФАР в банке.

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