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«Габала» пропустит первый раунд Лиги Европы Новость из УЕФА

Автор: Отдел спорта 

Азербайджанский футбольный клуб «Габала» получил право начинать выступление в Лиге Европы сезона 2017/2018 не с первого квалификационного раунда, а со второго.

Это произошло благодаря некоторым изменениям в списке участников турнира.

В результате «Габала» как вторая команда чемпионата Азербайджана, а также представитель Шотландии пропустят превый раунд и стартуют сразу со второго.

Отметим, что «Габала», которая два последних сезона пробилась в групповой этап Лиги Европы, с рейтингом 7,800 будет «сеяной» во втором раунде турнира, а значит получит в соперники менее сильную команду.

В первом раунде Азербайджан представят «Интер» и «Зиря». «Интер» будет «сеяным». «Зиря» также может быть в привилегированном положении. Это решится по завершении борьбы в ряде национальных чемпионатов Европы.

В Лиге чемпионов Азербайджан представит чемпион страны «Карабах», который стартует со второго раунда. Там агдамская команда будет «сеяной».

Жеребьевка первых двух раундов еврокубков состоится 19 июня. Матчи 1-го раунда состоятся 27-29 июня и 4-6 июля. Игры 2-го раунда пройдут 11-13 и 18-20 июля.

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