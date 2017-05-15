В Баку женщина выбросилась из окна

В Баку 31-летняя Сусанна Шакир гызы Шарифова бросилась с третьего этажа, передает АПА со ссылкой на Управление полиции Насиминского района.
Женщина скончалась по дороге в больницу.
Причины суицида расследуются.
В Баку 31-летняя Сусанна Шакир гызы Шарифова бросилась с третьего этажа, передает АПА со ссылкой на Управление полиции Насиминского района.
Женщина скончалась по дороге в больницу.
Причины суицида расследуются.
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