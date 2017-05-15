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Турция создает военную базу на севере Сирии

 

Генштаб ВС Турции планирует создать военную базу в районе города Эль-Баб на севере Сирии, заявил вице-премьер Турции Вейси Кайнак, сообщает Hurriyet.

Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки "Исламское государство", с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта о ее успешном окончании, добавив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

"У нас уже есть база в районе Чобанбея (на приграничной с Турцией территории Сирии – ред.). Наш Генштаб планирует создать новую военную базу в районе стратегической высоты Акил к западу от Эль-Баба, где шли наиболее ожесточенные бои с ИГ. Международное сообщество об этом извещено", — заявил Кайнак в интервью газете.

Он добавил, что турецкий военный контингент в Сирии после окончания операции "Щит Евфрата" был сокращен с 8 тысяч до 1,5 тысячи человек.

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