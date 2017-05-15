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Ильхам Алиев наградил дзюдоистов

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности, сообщает АзерТАдж.

В командных соревнованиях среди мужчин золотую медаль выиграла сборная Азербайджана в составе Мамедали Мехтиева, Ушанги Кокаури, Ниджата Шихализаде, Рустама Оруджева и Руфата Исмаилова.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

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