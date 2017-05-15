Ильхам Алиев наградил дзюдоистов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по дзюдо в рамках IV Игр исламской солидарности, сообщает АзерТАдж.
В командных соревнованиях среди мужчин золотую медаль выиграла сборная Азербайджана в составе Мамедали Мехтиева, Ушанги Кокаури, Ниджата Шихализаде, Рустама Оруджева и Руфата Исмаилова.
IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.