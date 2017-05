Пользователи сети обратили внимание на телохранителя нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который, по признанию юзеров, больше походит на голливудского актера. Об этом сообщает The Telegraph.

The new South Korean president's bodyguard you all 🗣🗣🗣🗣🗣 pic.twitter.com/Kqay4uEpBI — 🕊 (@exonied) 13 мая 2017 г.

Фотографии 36-летнего Чхве Ендже приобрели вирусную популярность в сети: многие отмечают его очарование и сравнивают с персонажем фильма «Телохранитель», которого сыграл актер Кевин Костнер.

The South Korean president’s bodyguard is making everyone lose their minds https://t.co/4a22u7DzIN pic.twitter.com/wtvXphoHwh — BuzzFeed (@BuzzFeed) 13 мая 2017 г.

Некоторые пользователи сомневаются в том, что телохранителю 36 лет, поскольку тот выглядит очень молодым.

if the new south korean president's bodyguard is 36 then I'm 36 — extra guacamomole (@guacamomole) 13 мая 2017 г.

«Если телохранителю президента Южной Кореи 36 лет, то тогда мне тоже 36 лет»

Другие признаются, что не против сымитировать небольшое нападение на президента только ради того, чтобы почувствовать прикосновения Ендже.

Korean president's bodyguard makes me wanna attack the president so he can throw me on the floor and get in top of me pic.twitter.com/LJSlxYZoFo — 엔조 (@deleteitugly) 13 мая 2017 г.

«Корейский телохранитель вынуждает меня напасть на президента, ведь тогда он повалит меня на пол и залезет сверху».