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В Венгрии задержали лидера немецких террористов

 

Один из основателей немецкой террористической группировки RAF Хорст Малер задержан в Венгрии, сообщает журнал Focus.

Отмечается, что 81-летний Малер с 2009 года отбывал наказание в тюрьме ФРГ за отрицание Холокоста, в 2015 году он был временно освобожден по состоянию здоровья. Малер должен был вернуться в тюрьму 19 апреля текущего года, но подался в бега.

"В соответствии с имеющейся информацией, Хорст Малер был задержан в Венгрии", — приводит издание слова представителя прокуратуры Мюнхена Кена Хайденрайха.

По данным журнала, Малер планировал получить в Венгрии убежище.

Террористическая группировка RAF ("Фракция красной армии") была создана в Германии в 1970 году Андреасом Баадером, Гудрун Энслин, Хорстом Малером, Ульрике Майнхоф и рядом других молодых людей. Организаторы определяли свою группировку следующим образом: "коммунистическая, антиимпериалистическая городская герилья (партизанская война в городе)". RAF несет ответственность за 34 громких убийства, многочисленные ограбления банков и взрывы. В 1998 году организация объявила о самороспуске.

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