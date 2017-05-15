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Массовая гибель дельфинов в Черном море

 

Продолжается массовая гибель дельфинов в акватории Новороссийска, передает Интерфакс.

«Только сегодня в море обнаружены тела еще трех морских млекопитающих. С учетом всех зарегистрированных с начала апреля случаев количество погибших дельфинов в ближайшие дни может превысить 90 особей», — сообщил Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор Максим Черный.

Прорабатываются четыре основные версии происходящего. Первая версия — загрязнение акватории Новороссийска и международного торгового порта. Уже взяты и направлены на лабораторный анализ пробы морской воды.

Вторая версия, которую рассматривают в прокуратуре, связана с негативным воздействием на окружающую среду гидролокаторов и иного акустического оборудования, сосредоточенного в районе Новороссийска.

Третья версия — это заражение гельминтами, которых обнаружили при вскрытии тела одного из дельфинов.

«Есть предварительное заключение специалистов Россельхознадзора, согласно которому смерть могла наступить в результате интоксикации продуктами жизнедеятельности паразитов. Эта версия подтвердится или отойдет на второй план после оценки, которую дадут ученые нескольких институтов РАН, куда были направлены образцы», — отметил Черный.

Наконец, четвертая версия, которую также рассматривают в природоохранной прокуратуре, — заражение морских млекопитающих острой вирусной инфекцией. В настоящее время образцы тканей легких и других органов направлены на гистологическое исследование в лаборатории Москвы.

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