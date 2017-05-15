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В Мексике нашли туннель с наркотиками и текилой видео

 

В мексиканском штате Тамаулипас полиция обнаружила туннель длиной в 13 метров и шириной в пять метров, наполненный контрабандной продукцией. Под землей находилось оружие, наркотики, пиво и текила, сообщает Daily Mail.

Расследование началось после того, как стражи правопорядка услышали необычные звуки, доносящиеся из-под земли.

Вход в туннель в стиле фильма "Побег из Шоушенка" был закрыт деревянными досками и кирпичами, однако стражей порядка насторожили звуки, раздающиеся из-под земли, из-за которых они и решили провести проверку.

Во время расследования полиция нашла еще несколько туннелей, в которых, кроме всего прочего, были обнаружены мобильные телефоны, виски, рабочие инструменты, ножи и даже стол для пыток.

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