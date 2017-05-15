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Апелляция Али Инсанова

Автор: Отдел информации 

Адвокаты Али Инсанова подали апелляционную жалобу на приговор, вынесенный судом в отношении экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По словам адвоката Тогрула Бабаева, апелляционная жалоба была представлена в суд сегодня. В жалобе содержится просьба оправдать А.Инсанова.

Напомним, 7 апреля в Гарадагском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова. Согласно приговору суда, Али Инсанов был лишен свободы на 7 лет и 5 дней.

Отметим, что, согласно обвинению, А.Инсанов приобрел и хранил психотропные вещества в исправительном учреждении, где отбывал наказание. Во время досмотра администрации эти вещества были обнаружены и изъяты. Когда сотрудник Пенитенциарной службы Анар Мамедов стал составлять соответствующий протокол, осужденный Инсанов напал на него.

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