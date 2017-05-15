В Италии арестовали жертвовавших на мафию благотворителей

Итальянская полиция арестовала 68 человек, участвовавших в сборе благотворительных платежей, которые затем передавались мафиозному клану "Арена", сообщило в понедельник The Associated Press.

Среди арестованных - один священник.

Собранные средства должны были быть направлены на строительство центра для иммигрантов благотворительной организации "Милосердие", глава которой также оказался среди арестованных.

Согласно данным полиции, сотрудничая с благотворителями, клан "Арена" заполучил уже около 26 млн евро пожертвований.