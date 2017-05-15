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Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по строительству автодороги Мехтиабад-Фатмаи-Горадил Абшеронского района, сообщает официальный сайт главы государства.

В соответствии с распоряжением, на строительство дороги из целевого бюджетного фонда «Автомобильные дороги», предусмотренного в госбюджете Азербайджана, выделено 1,8 млн манатов. Автодорога соединяет три населенных пункта с общим населением 16 тыс. человек.

Министерству финансов и ОАО «Азеравтойол» поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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