Китай выделит $14,5 миллиарда на Шелковый путь

Китай намерен дополнительно выделить 100 млрд юаней ($14,5 млрд) на проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь», заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Эти средства будут вложены в созданный в 2014 году для финансирования инфраструктурных проектов Фонд Шелкового пути, сообщает BBC News.

Глава Китая назвал экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь XXI века «проектом века», который принесет пользу людям во всем мире, сообщает MoneyControl.

Помимо вложений в фонд, по словам Си Цзиньпина, Экспортно-импортный банк Китая (Exim Bank) готов выделить целевой кредит в 130 млрд юаней на развитие проектов инициативы «Один пояс — один путь».

Также китайский лидер сказал, что еще 250 млрд юаней на поддержку проектов нового «Шелкового пути» готов выделить Государственный банк развития Китая.