Забит Самедов ответил на прямые вопросы haqqin.az

Имя этого кикбоксера известно во всем мире. Азербайджанец, родившийся в Грузии, проживающий в Беларуси и выступающий за российский клуб, всегда с гордостью говорит о своей любови к Азербайджану. Верный своим словам, он каждую свою победу завершает с флагом Азербайджана на плечах.

На днях Самедов добился очередного внушительного успеха. Несомненно, впереди у него еще немало побед, но когда-то и ему придется завершать спортивную карьеру. Что потом, какие планы? Может, Забит вернется на родину и откроет здесь свою школу кикбоксинга? На эти и иные вопросы чемпион мира по кикбоксингу по версии WBC муай-тай ответил haqqin.az.

- Поздравляем вас с блестящей победой над бельгийцем Фредом Синестрой. Бой завершился нокаутом уже во втором раунде, это связано с тем, что соперник недооценивал вас или его уровень недостаточно высок?

- Спасибо за поздравления. Мне очень приятно, что ваше издание следит за достижениями в нашем виде спорта и вообще поддерживает азербайджанских спортсменов морально и духовно. Что же касается Фреда Синестры, то следует сказать, что он готовился к бою со мной последние три года. Более того, Фред уверенно анонсировал свою победу уже в первом раунде. Но, видимо, здесь именно тот самый случай, когда амбиции многократно превосходят технику спортсмена. Кстати, бельгиец на 12 килограммов тяжелее, чем я, но даже это его преимущество мне удалось нивелировать. В целом же замечу, что все последние поединки были у меня тяжелые. Дело в том, что я не проигрываю начиная с 2013 года - с победы над Бадром Хари. Естественно, моя беспроигрышная серия является серьезным раздражителем для многих бойцов, жаждущих доказать свое превосходство надо мной. Слава Аллаху, удача и правильные тренировки по-прежнему ведут меня к победе.

- Вы уже определились, когда и с кем состоится ваш следующий бой?

- Каждый год 23 августа клуб «Ахмат-кикбоксинг» проводит турнир, посвященный дню рождения первого президента Чеченской республики Ахмада гаджи Кадырова. В нынешнем году я планирую выступить на этих соревнованиях в Грозном. Моим соперником будет один из ведущих бойцов в мире.

- На сегодняшний день у вас 77 побед в 87 боях, из них 31 достигнута нокаутом. Вы чемпион мира по кикбоксингу по версии WBC муай-тай. Какие еще титулы остались не завоеванными, есть ли вообще конечная цель, достигнув которой вы сочтете для себя все вершины покоренными?

- Спасибо за то, что с интересом следите за моей карьерой и знаете точную статистику моих боев и побед. Поверьте, мне очень приятно видеть, что haqqin.az одним из первых рассказал о моем последнем на сегодня бое, сообщил о победе над Синестрой. Для меня очень важно снова и снова выходить на ринг с лучшими бойцами мира. Ну а самое большое достижение для меня - это наш флаг, гордо поднятый после победы над очередным соперником.

- Вашим близким другом является президент Чечни Рамзан Кадыров. Какой он человек - соответствует ли его медийный образ тому, кем Кадыров является для друзей и близких?

- Мы с Рамзаном Ахматовичем действительно друзья, и я очень дорожу этой дружбой. Но это обстоятельство не мешает объективно оценивать его человеческие качества. Со всей ответственностью заявляю, что это очень мужественный и добрый человек. Он очень много делает для развития спорта в республике. Признаюсь, как для спортсмена он немало сделал и для меня. Это огромная честь - возглавлять один из лучших кикбоксинг-клубов мира, который носит имя Ахмада гаджи Кадырова, ведь в его составе выступают там самые лучшие в мире бойцы. Это Бадр Хари, Фабрисиу Вердум, Абдулкерим Эдилов и другие.

- Если бы Рамзан Кадыров не был политиком, смог бы он достичь выдающихся успехов в профессиональном спорте?

- Рамзан Ахматович очень любит спорт и делает очень многое для развития в Чечне всех его видов. Вообще это настолько сильная личность, что я уверен, если бы он поставил перед собой такую цель, то достиг бы многого и в профессиональном спорте.

- Планируете ли открыть спортивную школу Забита Самедова в Азербайджане?

- Спасибо за этот вопрос. С чувством гордости я всегда подчеркиваю, что глубокоуважаемый президент Азербайджана Ильхам Гейдарович Алиев пристально следит за развитием спорта в республике, делает все для создания условий для будущих побед азербайджанских спортсменов. Учитывая это, хочу внести свой посильный вклад в будущее азербайджанского спорта. Ведь для решения всех стоящих перед Азербайджаном задач мы должны стать сильной, здоровой нацией..

- Вы добились прекрасных результатов в кикбоксинге, на весь мир прославились азербайджанские каратисты, нередко радуют нас успехами дзюдоисты и борцы различных стилей. Скажите, почему, на ваш взгляд, азербайджанцы столь сильны в индивидуальных видах спорта и слабы в командных?

- Всему свое время. Уверен, что Азербайджан добьется значимых побед и в коллективных видах спорта. Все условия для этого сегодня имеются. Пользуясь случаем, поздравляю всех азербайджанских спортсменов, добывших медали различного достоинства на Исламских играх солидарности, что ныне проходят в нашей прекрасной стране.