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Драка в греческом парламенте

 

Депутат ультраправой партии "Золотая заря" Илиас Касидиарис устроил драку в парламенте Греции во время обсуждения в финансовом комитете законопроекта о новых мерах экономии, спикер же парламента запретил всей фракции присутствовать на заседаниях комитетов.

Касидиарис летом 2012 года избил депутата от компартии Лиану Канелли в прямом эфире одного из местных телеканалов, однако избежал уголовного преследования. На этот раз он набросился на депутата от консервативной партии "Новая демократия", бывшего министра МВД Никоса Дендиаса.

Когда во время слушаний Дендиас шел к выходу из зала, Касидиарис набросился на него со словами "Почему ты ходишь передо мною, когда я выступаю?" и ударил депутата.

Председательствующий на заседании вызвал охрану и потребовал вывести Касидиариса из зала, а спикер парламента Никос Вуцис своим решением запретил всей парламентской фракции "Золотой зари" участвовать в обсуждении законопроекта в комитетах парламента.

По словам Вуциса, партия "Золотая заря" несет коллективную ответственность за такое поведение ее депутата.

"Они показали, что готовы применять силу, поэтому наша позиция заключается в том, что "Золотая заря" не может участвовать в заседаниях комитетов по законопроекту", — сказал Вуцис журналистам.

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