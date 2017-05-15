Демограф предрек латышам исчезновение через сто лет

При существующих уровнях рождаемости и смертности население Латвии может исчезнуть через сто лет. Об этом заявил демограф, глава рижского офиса Международной организации по миграции (МОМ) Илмарс Межс, передает издание Latvijas Avize.

«В каждом следующем поколении число людей меньше, чем в предыдущем. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что вечно это продолжаться не может. За последние пять лет Латвия потеряла 92 000 человек — около пяти процентов численности населения. Основываясь на этих данных, можно прогнозировать, что нам осталось примерно сто лет», — сказал эксперт.

Илмарс Межс подчеркнул, что эту тенденцию можно изменить. «Если в каждой семье будет по крайней мере два, а лучше три ребенка, то число латышей останется неизменным и сто лет спустя», - подчеркнул демограф.

6 мая его коллега Петерис Звидриньш заявил в интервью «МК-Латвия», что республика вошла в первую десятку стран мира по темпам убыли населения. Ежегодную депопуляцию страны он оценил в один процент от общего числа жителей.