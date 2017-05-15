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Срочно: Азербайджан уничтожил ракетный комплекс Армении фото, видео, обновлено

 

ВС Азербайджана уничтожили зенитный ракетный комплекс "Оса" Вооруженных сил Армении, транспортно-заряжающую машину и обслуживающий их личный состав, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В сообщении говорится, что военнослужащие ВС Армении попытались взять под контроль воздушное пространство, выведя на передовую линию обороны зенитно-ракетный комплекс "Оса".

Инцидент произошел 15 мая на Физули-Ходжавендском направлении линии фронта.

«С целью пресечения реальной угрозы летательным аппаратам Азербайджана и активности противника был полностью уничтожен ЗРК "Оса", транспортно-заряжающая машина и личный состав», - отмечается в сообщении.

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