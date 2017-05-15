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Сборная Азербайджана по футболу вышла в полуфинал Исламиады

Автор: Отдел спорта 

Сегодня в футбольном турнире Игр исламской солидарности прошли решающие матчи группового этапа.

Сборная Азербайджана U-23 играла с Марокко. Для выхода в полуфинал нашу команду устраивала и ничья. В результате встреча завершилась со счетом 0:0.

В другом матче нашей группы Камерун со счетом 3:0 обыграл Саудовскую Аравию. 

Камерун, Азербайджан и Марокко набрали в итоге по 5 очков, но 1-е место занял Камерун благодаря лучшей разницей мячей (4-1). У Азербайджана разница 2-0, и мы заняли 2-е место. Марокко с разницей мячей 2-1 заняла 3-ю позицию. У Саудовской Аравии очков нет.

В группе «В» сегодня также состоялись два матча: Оман – Алжир – 1:1, Турция – Палестина – 4:3.

У Алжира 7 очков, у Омана – 5, у Турции – 3, у Палестины – 1.

Таким образом, в полуфиналах 18 мая Азербайджан сыграет с Алжиром, в составе которого большинство футболистов младше 20 лет. В другом полуфинале сыграют Камерун и Оман.

Матч за 3-е место и финал пройдут 21 мая.

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