В России ликвидировали азербайджанскую диаспору

Верховный суд России удовлетворил иск Минюста страны об аннулировании регистрации Всероссийского Азербайджанского Конгресса, сообщает АПА.
Глава организации Фазиль Гурбанов назвал решение суда несправедливым и заявил, что будет подана аппеляционная жалоба.
Напомним, ранее Минюст РФ заявил, что ВАК нарушил законодательство России, вследствие чего Минюст обратился с административным иском о ликвидации организации в Верховный суд.
Азербайджанские эксперты считают, что закрытие ВАК нанесет ущерб отношениям между Азербайджаном и Россией.