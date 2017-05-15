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США: Асад сжигает пленных в крематориях

 

США обвинили сирийские власти в строительстве крематория в военной тюрьме под Дамаском. Об этом со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента сообщает Reuters.

По словам исполняющего обязанности помощника госсекретаря по Ближнему Востоку Стюарта Джонса, американские политики и военные полагают, что крематорий может использоваться для сжигания тел тайно умерщвленных пленных. Вашингтон считает, что в военной тюрьме Седная за последние годы были повешены тысячи человек.

«Основываясь на достоверных источниках, мы можем утверждать, что множество тел были погребены в братских могилах, — объяснил Джонс. — И мы полагаем, что крематорий мог быть построен для того, чтобы сжигать тела убитых, не оставляя свидетельств». По словам дипломата, в ближайшее время США представят международному сообществу все необходимые доказательства.

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