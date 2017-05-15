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В России создают базу данных о каждом жителе страны

 

Минюст России разрабатывает единый реестр населения, который включит в себя сведения о всех гражданах страны. Об этом рассказала директор департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой министерства Александра Дронова, сообщает РИА «Новости». 

По ее словам, ведомство совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой ведет «большой проект» по созданию единого реестра населения.

«Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует. В России никогда не было единого ресурса, где были бы все сведения о населении», — сказала Дронова.

Она добавила, что в реестре будет информация о статусах гражданина, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой и прочим.

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