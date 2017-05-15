В третий день Игр исламской солидарности в Баку сборная Азербайджана завоевала меньше медалей, чем в два предыдущих. Сегодня наши спортсмены записали в свой актив «всего лишь» 18 наград. Напомним, что в первый день Игр сборной Азербайджана были добыты 22 медали, а во второй – 28.

Среди 18 завоеванных сегодня наград 9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые. Всего на счету Азербайджана 68 медалей (33-23-12).

Увы, мы потеряли лидерство в общекомандном зачете, уступив его Турции. Турки в понедельник пополнили свою копилку на 33 (!) медали, среди которых 15 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых.

Сейчас у Турции 92 медали (35-31-26). И если по золотым медалям мы соседей вполне можем еще обогнать, то по количеству наград догнать Турцию будет крайне сложно.

На 3-м месте по числу золотых наград сборная Узбекистана – 6 золотых, 6 серебряных, 18 бронзовых медалей. По количеству медалей в общем зачете третьей идет Индонезия – 32 (5-13-14). Медали на Исламиаде смогли завоевать уже 24 страны.

Одним из главных событий прошедшего дня стал выход сборной Азербайджана U-23 по футболу в полуфинал, где наша команда сыграет с Алжиром.

Запомнилась победа мужской сборной Азербайджана по дзюдо в командном первенстве, третье золото стрелка Руслана Лунева, рекорды штангистки Анастасии Ибрагимли.

Все медалисты сборной Азербайджана:

Золото (33): Руслан Лунев – 3 медали, Али Гусейнли – Айдан Джамалова (все - стрельба), Базаррагчаа Эрденебат, Орхан Сафаров, Ниджат Шихализаде, Хидаят Гейдаров, Афаг Султанова, Рамиля Каштаева, Магомедали Мехтиев, Эльхан Мамедов, Эльчин Талыбов, Рамиль Гасымов, мужская сборная Азербайджана (все – дзюдо), Фарида Абиева, Рафаэль Агаев, Роман Гейдаров, Ирина Зарецкая, Айхан Мамаев (все – каратэ), сборная Азербайджана, Марина Дурунда - 2, Жаля Пириева (все - художественная гимнастика), женская сборная Азербайджана, Мурад Агарзаев, Юлия Иньшина, Бенке Талас - 2 (спортивная гимнастика), Максим Шемберев - 2 (плавание), женская сборная Азербайджана (гандбол), Анастасия Ибрагимли (тяжелая атлетика).