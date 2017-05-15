Меркель и Макрон будут реформировать Евросоюз

В ходе встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель и новый президент Франции Эммануэль Макрон условились создать «дорожную карту» реформ, которые позволят улучшить интеграцию внутри Евросоюза, сообщает Reuters.

«Германия преуспеет в долгосрочной перспективе, только если преуспеет Европа. А Европа преуспеет, только если Франция будет сильной», — сказал Макрон по итогам встречи.

Французский президент также отметил важность работы над «глубокими реформами». Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что не исключает возможность пересмотра ряда договоров внутри Евросоюза.