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Меркель и Макрон будут реформировать Евросоюз

 

В ходе встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель и новый президент Франции Эммануэль Макрон условились создать «дорожную карту» реформ, которые позволят улучшить интеграцию внутри Евросоюза, сообщает Reuters.

«Германия преуспеет в долгосрочной перспективе, только если преуспеет Европа. А Европа преуспеет, только если Франция будет сильной», — сказал Макрон по итогам встречи.

Французский президент также отметил важность работы над «глубокими реформами». Меркель, в свою очередь, подчеркнула, что не исключает возможность пересмотра ряда договоров внутри Евросоюза.

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