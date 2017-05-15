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Тысячи мусульман спасены из осажденной христианами мечети

 

Сотрудники Миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (ЦАР) эвакуировали в понедельник около тысячи мусульман, которые в течение нескольких дней укрывались в мечети от вооруженных боевиков-христиан, захвативших город Бангасу на юго-востоке страны. Об этом агентству Reuters сообщил официальный представитель миссии Эрве Верхузел, передает ТАСС.

"В настоящее время мечеть пуста, последние 250 находившихся внутри человек были вывезены", - цитирует Верхузела агентство. Для эвакуации около тысячи находившихся в осаде заложников миротворцам пришлось задействовать вертолет, а также вступить в бой с отрядами вооруженной милиции христиан "Анти-балака", контролирующими Бангасу .

Ситуация в городе обострилась в начале прошлой недели. 8 мая в засаду боевиков попала автоколонна миротворцев, погибли пятеро "голубых касок".

В ночь на 13 мая сотни вооруженных ополченцев-христиан напали на Бангасу, тогда погибли около 30 человек, в том числе миротворец из Марокко. Проживающие в городе мусульмане, спасаясь от погромов, укрылись в мечети, а также клинике гуманитарной организации "Врачи без границ".

ЦАР погрузилась в межконфессиональный конфликт в 2013 году после того, как мусульманская коалиция "Селека" захватила столицу Банги и свергла христианского президента Франсуа Бозизе. В ответ христиане создали отряды ополчения "Анти-балака", которые начали расправы над мусульманами. Для стабилизации ситуации в республику были направлены военные контингенты Африканского союза, Франции и Евросоюза.

В марте 2016 г. президентом ЦАР избран христианин Фостен-Арканж Туадера, пообещавший разоружить повстанцев и восстановить конституционный порядок.

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