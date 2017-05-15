Азербайджанцы заполонили рынок недвижимости Беларуси

Граждане Азербайджана занимают место в первой десятке граждан иностранных государств, которые владеют домами и квартирами в Беларуси, сообщает Tut.by со ссылкой на сайт Государственного комитета страны по имуществу, передает haqqin.az.

Азербайджанцам принадлежат почти 35 тысяч квадратных метров белорусской недвижимости.

Многие строения, расположенные на территории Беларуси, на праве собственности принадлежат гражданам более 83 стран, а общая площадь этих объектов недвижимости превышает 3 миллиона 194 тысячи квадратных метров. Если предположить, что средняя цена квадратного метра — около 500 долларов, вся недвижимость иностранцев в стране «потянет» на 1,6 миллиарда долларов.

Среди этой недвижимости больше всего составляют жилые помещения. Это более 34 тысяч домов и квартир, общая площадь которых составляет почти 2,4 миллиона квадратных метров.

Первое место среди иностранцев-владельцев недвижимости в Беларуси принадлежит россиянам.