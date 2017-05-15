Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров добился исторического достижения.

Он стал первым азербайджанским шахматистом, которому удалось преодолеть рейтинговую отметку 2800.

Мамедъяров в эти дни выступает на Гран-при ФИДЕ в Москве. В 4-м туре он победил гроссмейстера из ОАЭ Салеха Салема, благодаря чему его рейтинг на данный момент составляет 2801. Выше стоят лишь четыре шахматиста – чемпион мира Магнус Карлсен (2832), американец Уэсли Со (2812), россиянин Владимир Крамник (2744) и еще один представитель США Фабиано Каруана (2807).

После 4 туров московского Гран-при у Шахрияра 3 очка, и он делит 1-2-е места.

Напомним, Мамедъяров стал победителем престижного турнира в Шамкире памяти Вугара Гашимова, а затем успешно выступил в клубном чемпионате России, где его команда «Сибирь» заняла 1-е место.