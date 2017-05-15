Подписаться на уведомления
 

Историческое достижение Шахрияра Мамедъярова 2800!

Автор: Отдел спорта 

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров добился исторического достижения.

Он стал первым азербайджанским шахматистом, которому удалось преодолеть рейтинговую отметку 2800.

Мамедъяров в эти дни выступает на Гран-при ФИДЕ в Москве. В 4-м туре он победил гроссмейстера из ОАЭ Салеха Салема, благодаря чему его рейтинг на данный момент составляет 2801. Выше стоят лишь четыре шахматиста – чемпион мира Магнус Карлсен (2832), американец Уэсли Со (2812), россиянин Владимир Крамник (2744) и еще один представитель США Фабиано Каруана (2807).

После 4 туров московского Гран-при у Шахрияра 3 очка, и он делит 1-2-е места.

Напомним, Мамедъяров стал победителем престижного турнира в Шамкире памяти Вугара Гашимова, а затем успешно выступил в клубном чемпионате России, где его команда «Сибирь» заняла 1-е место.

1647 просмотров


Старости
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан Наша реакция
Наша погода
Сегодня 19° / 13°
17 Май 19° / 12°
18 Май 21° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8609 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

В Баку прошла презентация V Азиатских игр фото
Белый дом: "Северная Корея угрожают России"
Тысячи мусульман спасены из осажденной христианами мечети
Историческое достижение Шахрияра Мамедъярова 2800!
Азербайджанцы заполонили рынок недвижимости Беларуси
Меркель и Макрон будут реформировать Евросоюз
Мятежники в Кот-д'Ивуаре перекрывают границы
Генсек ООН осудил баллистические испытания КНДР
Азербайджан завоевал 18 медалей и… отдал лидерство Турции Итоги третьего дня Исламиады
В России создают базу данных о каждом жителе страны
США: Асад сжигает пленных в крематориях
Fitch и Moody's понизили рейтинги Межбанка + Реакция банка
В России ликвидировали азербайджанскую диаспору
Сборная Азербайджана по футболу вышла в полуфинал Исламиады
Минобороны Армении подтвердило уничтожение своего ракетного комплекса фото, видео, обновлено 22:48
Демограф предрек латышам исчезновение через сто лет
Азербайджан приглашен на саммит с участием Трампа
Драка в греческом парламенте
Забит Самедов ответил на прямые вопросы haqqin.az
Пять золотых медалей Азербайджана в спортивной гимнастике haqqin.az с полей Исламиады; обновлено 19:41
Госкомтаможня о ввозе в Азербайджан армянской продукции
Азербайджанский пловец стал двукратным победителем Исламиады
Китай выделит $14,5 миллиарда на Шелковый путь
Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу
В Италии арестовали жертвовавших на мафию благотворителей
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться