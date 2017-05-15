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Белый дом: "Северная Корея угрожают России"

 

США считают, что КНДР угрожает их союзникам, а также России и Китаю, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, призвав повлиять на Пхеньян с помощью санкций, передает РИА Новости.

"Нет сомнений, что Северная Корея продолжает угрожать США, нашим союзникам Японии и Южной Корее, и их соседям, включая и Китай, и Россию. Мы призываем всех в регионе, в особенности Китай и Россию, сделать все, что возможно, относительно санкций, чтобы помочь тем самым разрешению ситуации и возвращению стабильности на полуостров", — сказал Спайсер.

Пресс-секретарь добавил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает обсудить проблему КНДР с новым южнокорейским лидером Мун Чжэ Ино.

В ночь на воскресенье КНДР запустила очередную ракету со своего западного побережья, которая, пролетев за 30 минут около 800 километров, упала в Японском море в 400 километрах к востоку от Корейского полуострова. По данным Минобороны РФ, пуск не представлял угрозы для безопасности России.

Президент России Владимир Путин отметил, что подобные действия Пхеньяна провоцируют развития конфликта на Корейском полуострове. "Ничего в этом хорошего нет", — добавил глава России.

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