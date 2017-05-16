Ведущий аналитик «Лаборатории Касперского» Александр Гостев написал в своем фейсбуке, что за созданием вируса-вымогателя WannaCry, который поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру за последние дни, могут стоять хакеры из Северной Кореи, пишет «Газета.ру».

«Вы ведь помните еще наших северокорейских грабителей банков через SWIFT и взломщиков Sony Pictures? Да, тех самых Lazarus, о которых мы так много слышим в последнее время. Детектив закручивается все сильней и теперь один и тот же код обнаружен в #WannaCry и в троянцах от Lazarus», — написал Гостев.