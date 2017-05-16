Российский МИД предупредил своих граждан о рисках посещения Грузии в связи с намерением Тбилиси внести бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в черный список. Об этом сообщается в официальном комментарии Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства, передает Lenta.

«Обратили внимание на заявление грузинских властей о внесении Лужкова в список "нежелательных лиц" из-за его предыдущих посещений Абхазии и Южной Осетии. МИД России вынужден вновь привлечь внимание граждан к необходимости взвешивать риски перед поездками в Грузию», — утверждается в заявлении.

В министерстве предупредили, что из-за разорванных Тбилиси дипотношений Москва располагает «весьма ограниченными возможностями по защите сограждан от произвола». МИД напомнил о случаях, когда российских граждан в аналогичной ситуации штрафовали и сажали в тюрьму.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что местные власти не решились применить к экс-мэру положение «Закона об оккупированных территориях» и внесли его в черный список уже после того, как он покинул страну.