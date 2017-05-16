Выборы в Совет старейшин Еревана, прошедшие 14 мая, запомнились не только тем, что на них победила правящая Республиканская партия Армении, а, следовательно, руководить Ереваном на протяжении ближайших пяти лет будет действующий мэр Тарон Маргарян. И не тем, что в Следственный комитет Армении поступило 10 сообщений о предполагаемых нарушениях избирательного права.

Главная новость, которую обсуждают в Армении: в стране нашлась дочь Азербайджана. Как оказалось, на избирательном участке 10/11 административного центра Эребуни, который находится в здании школы №16, в списках избирателей оказалась Гаспарян Анаит Азербайджановна, 1958 года рождения. Ее имя, кстати, впоследствии в списках было зачеркнуто красным маркером.

Как сообщила haqqin.az армянский журналист и правозащитник Сюзан Джагинян, в Армении было принято давать необычные или мусульманские имена, чтобы защитить детей от болезней и опасностей.

«В середине прошлого века встречались и такие имена как Идея, Индустриализация и т.д. А имя – Мурад, я уже даже не знаю, мусульманское оно или нет, настолько часто оно встречается в Армении», - отметила Джагинян.

По ее словам, именем Азербайджан могли назвать ребенка в честь соседа-азербайджанца, или в честь друга-азербайджанца, который, возможно, спас чью-то жизнь. «Армения с Азербайджаном были в составе одной страны. Для примера: Зейнаб Ханларова - народная артистка не только Азербайджана, но и Армении и Узбекистана. Так что, повторюсь, имя «Азербайджан», вполне могли дать ребенку. Но вот скажем, имя «Турция» - это уже вряд ли», - отметила Джагинян.