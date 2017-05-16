Подписаться на уведомления
 

В Армении есть дочь Азербайджана не наш казус

Автор: Отдел Армении 

Выборы в Совет старейшин Еревана, прошедшие 14 мая, запомнились не только тем, что на них победила правящая Республиканская партия Армении, а, следовательно, руководить Ереваном на протяжении ближайших пяти лет будет действующий мэр Тарон Маргарян. И не тем, что в Следственный комитет Армении поступило 10 сообщений о предполагаемых нарушениях избирательного права.

Главная новость, которую обсуждают в Армении: в стране нашлась дочь Азербайджана. Как оказалось, на избирательном участке 10/11 административного центра Эребуни, который находится в здании школы №16, в списках избирателей оказалась Гаспарян Анаит Азербайджановна, 1958 года рождения. Ее имя, кстати, впоследствии в списках было зачеркнуто красным маркером.

Как сообщила haqqin.az армянский журналист и правозащитник Сюзан Джагинян, в Армении было принято давать необычные или мусульманские имена, чтобы защитить детей от болезней и опасностей.

«В середине прошлого века встречались и такие имена как Идея, Индустриализация и т.д. А имя – Мурад, я уже даже не знаю, мусульманское оно или нет, настолько часто оно встречается в Армении», - отметила Джагинян.

По ее словам, именем Азербайджан могли назвать ребенка в честь соседа-азербайджанца, или в честь друга-азербайджанца, который, возможно, спас чью-то жизнь. «Армения с Азербайджаном были в составе одной страны. Для примера: Зейнаб Ханларова - народная артистка не только Азербайджана, но и Армении и Узбекистана. Так что, повторюсь, имя «Азербайджан», вполне могли дать ребенку. Но вот скажем, имя «Турция» - это уже вряд ли», - отметила Джагинян.

1135 просмотров


Старости
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан
Армянский командир призвал ИГИЛ бомбить Азербайджан Наша реакция
Наша погода
Сегодня 19° / 13°
17 Май 19° / 12°
18 Май 21° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7025 AZN
1 EUR   =   1.8609 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN

Новостная лента

Народ за демократию, но без геев haqqin.az из Грузии
Washington Post: «Трамп поделился с Лавровым секретными данными»
«Немного выдержки, и Азербайджан сможет сделать безошибочный выбор» комментирует Ричард Хигот
Азербайджан едет на саммит НАТО мнения и оценки
Играет азербайджанец Эльвин Ганиев, дирижирует сам Пласидо Доминго эксклюзив
А Индия против наш комментарий
В Армении есть дочь Азербайджана не наш казус
В Нью-Джерси разбился бизнес-джет видео
МИД России предупредил граждан о рисках посещения Грузии официальное заявление
Вирус WannaCry создали хакеры Ким Чен Ына российские источники
В Баку прошла презентация V Азиатских игр фото
Белый дом: "Северная Корея угрожает России"
Тысячи мусульман спасены из осажденной христианами мечети
Историческое достижение Шахрияра Мамедъярова 2800!
Азербайджанцы заполонили рынок недвижимости Беларуси
Меркель и Макрон будут реформировать Евросоюз
Мятежники в Кот-д'Ивуаре перекрывают границы
Генсек ООН осудил баллистические испытания КНДР
Азербайджан завоевал 18 медалей и… отдал лидерство Турции Итоги третьего дня Исламиады
В России создают базу данных о каждом жителе страны
США: Асад сжигает пленных в крематориях
Fitch и Moody's понизили рейтинги Межбанка + Реакция банка
В России ликвидировали азербайджанскую диаспору
Сборная Азербайджана по футболу вышла в полуфинал Исламиады
Минобороны Армении подтвердило уничтожение своего ракетного комплекса фото, видео, обновлено 22:48
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться